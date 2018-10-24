На контрольно-пропускном пункте "Гоптовка" мужчина заперся в авто и угрожал взорвать себя (видео)

После двухчасовых переговоров мужчину уговорили выйти из машины.

На контрольно-пропускном пункте "Гоптовка" на Харьковщине в машине заперся мужчина и угрожал взорвать себя.

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Как говорится в сюжете ТСН, по данным полиции в полдесятого утра к блокпосту подъехало такси, из него вышел водитель и сообщил полиции, что в салоне его машины находится мужчина, который угрожает себя взорвать якобы на религиозной почве.

Полиция сразу же перекрыла движение по шоссе и оцепила блокпост. Более двух часов длились переговоры и в конце концов мужчину уговорили выйти из автомобиля и сдаться правоохранителям.

Его задержали - известно, что это 33-летний гражданин Украины. Взрывчатки у него не нашли. В его сумке было немало книг на религиозную тематику. Чего именно мужчина хотел, в полиции пока не говорят. С ним проводят следственные действия. Движение возле КПП уже восстановили.