На Львовщине возле границы с Польшей жители вторые сутки перекрывают трассу с требованием отремонтировать улицу

Участники акции пропускают только автомобили специальных служб.

В городе Мостиска на Львовщине, возле украинско-польской границы, местные жители вторые сутки перекрывают движение транспорта на автодороге «Львов – Шегини» требуя отремонтировать улицу Ярослава Мудрого в городе.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 23 октября с 11:00, в городе Мостиска около 50 местных жителей путем непрерывного движения по пешеходному переходу перекрыли движение по автодороге, которая ведет в направлении украинско-польской границы.

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«Протестующие требуют отремонтировать дорогу на улице Ярослава Мудрого в городе Мостиска. По состоянию на 24 октября, акция продолжается. Автомобили для выезда за границу перенаправляются к другим пунктам пропуска и частично в объезд места блокировки. Нарушения общественного порядка со стороны протестующих не зафиксировано», - сообщили в Львовской ОГА.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Патрульной полиции во Львовской области, по состоянию на 10.00 24 октября, акция перекрытия движения транспорта продолжается. Участники акции пропускают только автомобили специальных служб.

Как сообщал УНИАН, во Львове из-за угрозы взрыва с вокзала эвакуировали около 800 человек.