Во Львове из-за угрозы взрыва с вокзала эвакуировали около 800 человек

Правоохранители проверили территорию - взрывоопасные предметы не обнаружены.

Сегодня, 20 октября, в полицию поступило сообщение от анонима о заминировании Главного железнодорожного вокзала Львова.

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Как сообщили в пресс-службе местной полиции, на месте происшествия работали эксперты-взрывотехники, кинолог, следственно-оперативная группа и другие службы, которые задействуются в таких случаях. Было эвакуировано около 800 человек персонала и пассажиров.

"Правоохранители тщательно обследовали помещение вокзала и прилегающую к нему территорию – взрывоопасные предметы не обнаружены", - говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают личность анонима, который сообщил о ложном заминировании, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщал УНИАН, 18 октября аноним сообщил о заминировании десяти гостиниц и фитнес-центров в Львове.