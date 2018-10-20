Во Львове из-за угрозы взрыва с вокзала эвакуировали около 800 человек
Сегодня, 20 октября, в полицию поступило сообщение от анонима о заминировании Главного железнодорожного вокзала Львова.
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Как сообщили в пресс-службе местной полиции, на месте происшествия работали эксперты-взрывотехники, кинолог, следственно-оперативная группа и другие службы, которые задействуются в таких случаях. Было эвакуировано около 800 человек персонала и пассажиров.
"Правоохранители тщательно обследовали помещение вокзала и прилегающую к нему территорию – взрывоопасные предметы не обнаружены", - говорится в сообщении.
Полицейские устанавливают личность анонима, который сообщил о ложном заминировании, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Как сообщал УНИАН, 18 октября аноним сообщил о заминировании десяти гостиниц и фитнес-центров в Львове.