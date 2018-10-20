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Во Львове из-за угрозы взрыва с вокзала эвакуировали около 800 человек

12:17, 20 октября 2018
Происшествия
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Во Львове аноним сообщил о заминировании вокзала / фото пресс-служба ГУ НП Львовской области

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Как сообщили в пресс-службе местной полиции, на месте происшествия работали эксперты-взрывотехники, кинолог, следственно-оперативная группа и другие службы, которые задействуются в таких случаях. Было эвакуировано около 800 человек персонала и пассажиров.

"Правоохранители тщательно обследовали помещение вокзала и прилегающую к нему территорию – взрывоопасные предметы не обнаружены", - говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают личность анонима, который сообщил о ложном заминировании, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщал УНИАН, 18 октября аноним сообщил о заминировании десяти гостиниц и фитнес-центров в Львове.

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Теги: #Львов#минирование#вокзал