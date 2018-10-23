Масштабное ДТП с 17-ю автомобилями в Киеве показали с высоты птичьего полета (фото)
В Киеве подъемный крана смял 17 автомобилей. Зрелищные фото показали с высоты птичьего полета.
"В результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на бульваре Леси Украинки, повреждены 17 автомобилей. Один человек получил незначительные телесные повреждения", - говорится в сообщении.
По данным полиции, три человека обратились к врачам за медицинской помощью. Двум из них оказана помощь на месте без госпитализации.
Читайте такжеВ Киеве перевернулся военный грузовик (фото)
"Водитель автокрана сказал правоохранителям, что у грузовика отказали тормоза. Эта информация будет проверена в ходе следствия", - отметили в полиции.
Полицейские проводят осмотр места происшествия, опрашивают свидетелей, устанавливают обстоятельства ДТП.
Как сообщал УНИАН, из-за масштабного ДТП в центре Киева образовалась гигантская пробка.