В Ривненской области 200 копателей янтаря напали на полицейских и повредили три служебных автомобиля

Злоумышленники пытались помешать полицейским, которые проводили отработку в местах незаконной добычи янтаря.

В Ривненской области вблизи села Кухотская Воля Заречненского района 18 октября около 200 копателей янтаря напали на правоохранителей и повредили три служебных автомобиля.

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Как сообщил руководитель отдела коммуникации полиции Ривненской области Антон Крук, правоохранители проводили отработку в местах незаконной добычи янтаря. Группа людей в балаклавах в количестве 80 человек пыталась помешать исполнению полицейскими служебных обязанностей. Впоследствии к ним присоединились еще около ста человек.

«Одну служебную машину злоумышленники перевернули. В двух других разбили окна. Из правоохранителей никто не пострадал», - отметил Крук.

Сейчас на место происшествия направляется руководство полиции области. Проводится расследование, согласно которому действиям злоумышленников будет дана оценка.