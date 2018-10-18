В Ривненской области 200 копателей янтаря напали на полицейских и повредили три служебных автомобиля
В Ривненской области вблизи села Кухотская Воля Заречненского района 18 октября около 200 копателей янтаря напали на правоохранителей и повредили три служебных автомобиля.
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Как сообщил руководитель отдела коммуникации полиции Ривненской области Антон Крук, правоохранители проводили отработку в местах незаконной добычи янтаря. Группа людей в балаклавах в количестве 80 человек пыталась помешать исполнению полицейскими служебных обязанностей. Впоследствии к ним присоединились еще около ста человек.
«Одну служебную машину злоумышленники перевернули. В двух других разбили окна. Из правоохранителей никто не пострадал», - отметил Крук.
Сейчас на место происшествия направляется руководство полиции области. Проводится расследование, согласно которому действиям злоумышленников будет дана оценка.