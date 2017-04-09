В Ривненской области полиция изъяла более 55 килограммов контрабандного янтаря

В Ривненской области в селе Золотое Дубровицкого района полиция задержала контрабандный янтарь, которую в своем автомобиле перевозил 23-летний житель Ривне.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Отмечается, что патрульные полицейские остановили автомобиль «Daewoo Lanos» и в багажнике обнаружили мешок, в котором находился «солнечный» камень. Янтарь весом более 55 кг следственно-оперативная группа изъяла для проведения дальнейшей экспертизы.

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По данному факту следователи начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 198 (хранение имущества, заведомо добытого преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Ранее на Ровенщине копатели янтаря повредили железнодорожную колею.