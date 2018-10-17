Катастрофа истребителя Су-27 под Винницей: волонтеры рассказали о погибшем пилоте (видео)

Свидетели утверждают, что полет длился считанные минуты – самолет резко начал падать, а от удара об землю сразу вспыхнул.

На месте авиакатастрофы истребителя Су-27 на Винниччине нашли боротовий самописец, который может пролить свет на причины аварии самолета.

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Журналисты пообщались со свидетелями инцидента и встретились с друзьями и коллегами погибшего полковника Ивана Петренко, который управлял воздушным судном.

На месте аварии огромная воронка диаметром более 10 метров, обломки разбросаны вокруг. Во время учений истребитель упал прямо на поле лишь за километр от жилых домов. "Низко и рычал очень. Гудел, аж листья с неба посыпалось. Несколько секунд над школой прорычал и сразу взрыв неподалеку – и слой дыма над этим взрывом", - рассказала очевидец Росина Козак.

Свидетели утверждают, что полет длился считанные минуты – самолет резко начал падать, а от удара об землю сразу вспыхнул.

За несколько секунд до этого в небе селяне видели парашюты, поэтому, вероятно, пилоты пытались катапультироваться. "Я только увидел стропы – они старались", - говорит очевидец Виктор Швец. Оба пилота – украинец и американец – погибли. Имя украинского летчика известно – это Иван Петренко, 46-летний опытный пилот первого класса, заместитель командира по авиации, заместитель главы военного Воздушного командования "Восток". Спокойный и очень профессиональный – таким вспоминают его волонтеры. Владелец крайне скромного рабочего кабинета прежде всего заботился о подчиненных.

"Он вообще ничего не просил для себя – только для пилотов. Навигаторы, крепления, чехлы специальные. Было только о помощи пилотам, чтобы они становились более профессиональными и еще лучше выполняли свои задачи", - рассказал волонтер Юрий Мысягин.