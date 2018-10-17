Экипаж Су-27 не сообщал об опасности перед падением - СМИ

Фактора недопонимания между пилотами, скорее всего, быть не могло, ведь украинский пилот хорошо знал английский.

Украинский и американский пилоты перед падением истребителя Су-27 на Винниччине не сообщали о неисправности или опасности.

Об этом "Громадському" сообщили источники в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

«Не записях нигде нет каких-то криков или предупреждений от пилотов перед падением, то есть ничего не было сказано о неисправности или опасности», — сообщил источник.

Также в Воздушных силах добавили, что фактора недопонимания между пилотами, скорее всего, быть не могло, ведь украинский пилот хорошо знал английский и мог общаться с американским коллегой.

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Это был первый ознакомительный вылет на Су-27 для американского военного. Еще за месяц до начала международных военных учений определили, какие украинские пилоты будут пассажирами американских самолетов F15, а какие американские летчики будут вылетать на украинских Су-27.

Все американцы, которые принимают участие в учениях, налетали не менее 1500 часов полетов на истребителях, добавил источник в Воздушных силах.

Катастрофу будет расследовать международная следственная группа.

Как известно, 16 октября около 17 часов в Винницкой области упал военный самолет Су-27 Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Истребитель выполнял учебно-боевой полет в рамках учений "Чистое небо-2018".

Погибли двое пилотов - украинский и американский.