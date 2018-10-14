В Харькове жестоко расправились над экс-милиционером: полиция раскрыла шокирующие подробности (видео)

Убийца лишил жертву головы, а также "отваривал и ел человеческое мясо", рассказали правоохранители.

В Харькове правоохранители раскрыли жестокое убийство бывшего сотрудника милиции.

Как сообщается на сайте ГУ Нацполиции в Харьковской области, тело мужчины 11 октября нашли в Немышлянском районе Харькова. Эксперты обнаружили у погибшего травмы - на отдельных участках были срезаны мягкие ткани и кожа, а голова отделена от туловища.

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В течение нескольких часов следователи установили личность погибшего. Им оказался 45-летний харьковчанин, который находился в розыске с 7 октября как пропавший без вести.

Ранее мужчина работал в милиции инспектором патрульной службы, но не прошел переаттестацию и был уволен из органов МВД. В последнее время он нигде не работал и злоупотреблял алкоголем.

Его брат рассказал, что последний раз видел родственника 4 октября. Мужчины поссорились, потерпевший бросил мобильный телефон и ушел из дома. Больше живым его семья не видела.

Следователи установили, что в день исчезновения погибшего видели в компании двух мужчин, которые проводили время за бутылкой. Полицейские установили их личности – ими оказались местный житель и его 20-летний сын.

13 октября их обоих задержали. По месту жительства на балконе в коробке полицейские нашли голову убитого мужчины, а также изъяли другие вещественные доказательства.

Начальник ГУ НП в Харьковской области Олег Бех отметил, что задержанные уже дали показания. По их словам, 4 октября они случайно познакомились с 45-летним харьковчанином. Вместе на улице употребляли алкоголь. Вечером мужчины пригласили нового знакомого к себе домой.

"Во время застолья хозяин квартиры поссорился с гостем и убил его ударом ножа в шею. На следующий день отец начал отрезать от тела погибшего куски мяса. Сыну он объяснил, что таким образом необходимо скрыть следы преступления и избавиться от тела. При этом, по показаниям парня, отец отваривал человеческое мясо и ел", говорится в сообщении полиции.

10 октября мужчинам позвонил родственник из райцентра и сообщил, что хочет в ближайшее время их навестить. Злоумышленники вынесли тело из дома, бросили его возле подвала и забросали мешками с мусором.

Работа по установлению всех обстоятельств преступления продолжается. Задержанных проверяют на причастность к совершению других тяжких преступлений на территории Харьковской области, особенно связанных с фактами без вести пропавших граждан.

Напомним, вечером 10 октября в Харькове возле спортивного клуба на улице Клочковской произошла стрельба, в результате ранены основателя и руководителя юридической фирмы "Легион" Владислава Безрука.