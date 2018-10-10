На Львовщине грузовик столкнулся с микроавтобусом: один человек погиб, еще шестеро пострадали

ДТП произошло из-за столкновения автопоезда DAF и микроавтобуса "ГАЗель". В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия и личности участников ДТП.

На Львовщине в результате столкновения автопоезда с пассажирским микроавтобусом один человек погиб, еще шестеро - госпитализированы.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 10 октября, около 9.10 на автодороге «Киев-Чоп» возле села Лубяная Николаевского района.

«Столкнулись автопоезд DAF и микроавтобус «ГАЗель», которые двигались в одном направлении. От удара микроавтобус съехал в кювет. В результате столкновения погиб человек, еще шесть человек доставлены в больницу», - говорится в сообщении.

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личности участников ДТП, а медики - диагнозы пострадавшим.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщил председатель общественной организации «Варта 1», которая сотрудничает с правоохранительными органами, депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, грузовик «влетел» в автомобиль компании «Онур».

Он также отметил, что на автодорогах области сегодня сильный туман и плохая видимость.

Ранее на Львовщине разбилось авто с "похищенной" невестой.