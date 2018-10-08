Во Львовской области разбилось авто с "похищенной" невестой

Водитель автомобиля не справился с управлением и автомобиль въехал в дерево.

В пригороде Львова в результате ДТП пострадала невеста, которую по украинским обычаям «похитили» гости. 22-летняя киевлянка и четверо гостей, которые находились в салоне иномарки, госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Об этом сообщила пресс-секретарь главного управления Национальной полиции во Львовской области Светлана Добровольская.

Она отметила, что дорожно-транспортное происшествие произошло 7 октября, около 01.00, неподалеку базы отдыха, расположенной возле Львова в Пустомытовском районе.

«Во время традиционного «похищения невесты», водитель автомобиля Mercedes, в котором находилась невеста и свадебные гости, не справился с управлением, вследствие чего автомобиль въехал в дерево», - отметила Добровольская.

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Во время ДТП телесные повреждения получили пять человек: невеста - 22-летняя киевлянка, у которой диагностированы ссадины и ушибы, 30-летний житель Трускавца, которого госпитализировали в реанимационное отделение одной из львовских больниц, а также трое жителей Киевской области в возрасте 32, 34 и 36 лет, один из которых также находится в реанимации.

Автомобиль в результате столкновения с деревом претерпел значительные повреждения.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – до трех лет ограничения свободы.

Проводится досудебное расследование.

Ранее под Киевом произошла смертельная авария с участием маршрутки. В ДТП попали несколько автомобилей.