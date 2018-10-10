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В Харькове в результате прорыва тепломагистрали улицу затопило кипятком (фото, видео)

11:55, 10 октября 2018
Происшествия
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В Харькове улицу залило кипятком/ facebook.com/XarkivRulit

Горячая вода залила проезжую часть, на месте работают коммунальщики, сообщает MyKharkov.

По информации пресс-службы «ХТС», с 6 октября по сегодняшний день по указанному адресу коммунальщики проводят ремонтные работы. Работу планируют завершить до 18:00.

Как сообщал УНИАН, 9 октября Черновцы остались без воды из-за масштабного прорыва водопровода.

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Теги: #Харьков#прорыв труб#кипяток на улице