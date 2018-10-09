Черновцы остались без воды из-за масштабного прорыва водопровода (видео)

Восстановить водоснабжение в городе обещают не раньше сегодняшнего вечера.

В Черновцах произошел масштабный прорыв магистрального водопровода, по которому в город из Днестра подают воду.

Как сообщает ТСН, на подъезде в город из-под земли бил фонтан высотой в десять метров.

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На месте прорыва образовалась огромная лужа, бригады водоканала работали там всю ночь. И говорят, денег на замену дырявой трубы в городском бюджете нет, поэтому латают старую, но выдержит ли заплатка напор воды, не знают.

Пока длится ремонт, Черновцы сидят без воды. Восстановить водоснабжение в городе обещают не раньше сегодняшнего вечера.

Тем временем на своей Facebook-странице директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Владимир Бешлей опубликовал видео мощного «фонтана».

Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве мост Патона из-за прорыва трубопровода превратился в гигантский водопад.