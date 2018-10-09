Из-за взрывов на Черниговщине на нескольких трассах перекрыто движение транспорта (видео)

Зона действия чрезвычайной ситуации - 16 км.

Из-за взрывов на складах с боеприпасами вблизи Ични на Черниговщине на нескольких дорогах государственного значения запрещено движение транспорта.

Как сообщили в пресс-службе Укравтодора, зона действия чрезвычайной ситуации - 16 км.

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Так, запрещено движение по дороге Р-68 Талалаевка - Ичня - Тростянец - Сокиринцы - /Н-07/ от Талалаевки в сторону Ични и от Парафиевки в сторону Ични. Закрыта дорога Т-25-27 Новый Быков - Ичня от перекрестка с дорогой Р-67 Чернигов-Нежин-Прилуки-Пирятин в сторону Хаенки-Монастырища-Ичня. Перекрыто движение на дороге Т-25-24 Борзна-Ичня-Прилуки со стороны Плисок в сторону Ични и со стороны дороги Н-07 к Ичне.

Отмечается, что по состоянию на 06:30 разрешен проезд по дорогам М-02 Копти-Глухов-Бачевск, Р-67 Чернигов-Нежин-Прилуки-Пирятин, Н-07 Киев-Сумы-Юнаковка в обоих направлениях.

Как сообщал УНИАН, взрывы на военном арсенале возле Ични на Черниговщине начались ночью 9 октября в 3:30.

Сейчас проводятся соответствующие ограничительные мероприятия по всей территории Черниговской области и вдоль границы.