В Винницкой области военного убило током на железнодорожных путях

Правоохранители расследуют смерть военнослужащего как умышленное убийство.

Сегодня, 8 октября, в городе Казатин в Винницкой области военнослужащего Вооруженных сил Украины убило током на железнодорожных путях.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона.

"Военная прокуратура взяла под контроль случай гибели солдата Вооруженных сил Украины, водителя 1 отделения 2 горно-штурмового взвода одной из воинских частей, которая дислоцируется в Ивано-Франковской области. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры", - говорится в сообщении.

Согласно информации, 8 октября около 11:45 эшелон одной из воинских частей отдельной горно-штурмовой бригады ОК "Запад" ВСУ остановился на железнодорожных путях станции вокзала в Казатине.

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"Во время проверки крепления автомобильной техники на платформах, солдат, военнослужащий военной службы по контракту данной воинской части, 1992 г.р., получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью, в результате чего погиб на месте происшествия. Причина гибели военнослужащего - удар током напряжением более 27 тыс. в., проходящим по кабельной линии", - сообщили в прокуратуре.

"Сейчас принимается решение о внесении сведений в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины ("Умышленное убийство»). Решается вопрос о передаче материалов уголовного производства для осуществления процессуального руководства в военную прокуратуру Винницкого гарнизона", - добавили правоохранители.

Продолжаются неотложные следственные действия.