В Одессе произошел конфликт со стрельбой между активистами и застройщиком на Ланжероне (фото)

Активисты принесли копию документа архитектурно-строительной инспекции, запрещающего строительство в данном месте, и хотели вручить застройщику.

В Одессе полиция начала проверку по факту конфликта с применением оружия между общественными активистами и сторонниками застройщика на побережье Черного моря возле дельфинария «Немо» у пляжа Ланжерон на строительной площадке, где возводится высотное здание.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня несколько десятков представителей ряда патриотических организаций, в числе которых ВО «Автомайдан», ВО «Свобода», партии «Национальный корпус», «Уличный фронт» и других, пришли на пляж Ланжерон, где, по их словам, вместо спасательной станции строится новый высотный отель ООО «Нерум», владеющего расположенным здесь дельфинарием.

Активисты принесли с собой увеличенную копию документа из Государственной архитектурно-строительной инспекции, запрещающего строительство в данном месте, и хотели вручить его застройщику. К ним никто не вышел, и люди прикрепили копию на металлическое ограждение. Последнее было демонтировано активистами 22 сентября во время акции против строительства, но потом забор восстановили строители.

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Активисты вызвали полицию, чтобы «зафиксировать факт незаконного строительства».

Часть противников строительства перелезла через забор, заявив, что на стройплощадке находятся так называемые «титушки», которые намереваются напасть на активистов. Затем на площадку, «вскрыв» забор, прошли другие активисты. Внутри находились около десяти мужчин спортивного телосложения, закрывавших лица масками. Раздались выстрелы.

Прибывшие на место полицейские локализовали конфликт. Правоохранители и активисты требовали, чтобы люди в масках открыли лица, но те отказывались.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, сегодня на пляже Ланжерон произошел конфликт, связанный со строительными работами возле дельфинария, во время которых один из общественных активистов выстрелил в воздух.

«Вследствие выстрелов никто не пострадал. Полицейские не допустили эскалации конфликта и приняли необходимые меры для обеспечения общественного порядка», - заявили в главке.

Сейчас для выяснения обстоятельств инцидента в отдел полиции доставлены девять участников конфликта, среди которых представители общественных организаций и люди, которые на тот момент находились на территории строительства. У двоих мужчин изъято оружие, которое будет направлено на экспертизу. Проверка продолжается.

Как сообщал УНИАН, из-за строительства в районе Ланжерона в Одессе неоднократно проходили акции протеста. В частности, 15 сентября более 60 представителей организаций «Автомайдан», молодежного крыла ВО «Свобода» - «Сокол» и «Национального корпуса» уже пытались разобрать фундамент строящегося там отеля. Им противостояла группа молодых мужчин, между оппонентами произошло столкновение. В конфликт вмешалась полиция.

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22 сентября около 200 активистов снесли забор на строительной площадке возле дельфинария. Они заявили, что неоднократно обращались в соответствующие инстанции с заявлениями о незаконности стройки, но никакой реакции не последовало.

В частности, представитель «Национального корпуса» заявил, что пока многочисленные жалобы изучаются в прокуратуре, заказчики строительства, в числе которых депутат Одесского горсовета Андрей Кисловский, построят многоэтажный отель, который потом никто не будет сносить.

Собравшиеся при помощи кувалд и других инструментов разобрали металлическое ограждение вокруг стройки. На место прибыло много полиции, в том числе специальное подразделение, сотрудники которого были при полной экипировке.

Активисты намеревались подойти к сваям строящегося здания, чтобы обвязать их веревками и свалить, но правоохранители выстроились перед ними плотной цепью и не позволили это сделать.