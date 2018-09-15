В Одессе полиция предотвратила столкновения между активистами и молодыми людьми, защищавшими строительство на Ланжероне

Активисты пришли на Ланжерон, где строится новый отель ООО «Нерум», которое владеет расположенным здесь дельфинарием «Немо».

Сегодня в Одессе на Ланжероне полиция предотвратила столкновения между активистами, пришедшими снести конструкции, и группой молодых людей, защищавших строительство в прибрежной зоне.

Читайте такжеОдесский горсовет одобрил расширение дельфинария на пляже Ланжерон за 120 миллионов гривен

Как передает корреспондент УНИАН, более 60 представителей организаций «Автомайдан», молодежного крыла ВО «Свобода» - «Сокол» и «Национального корпуса» пришли на Ланжерон, где строится новый отель ООО «Нерум», который владеет расположенным здесь дельфинарием «Немо».

Активисты снесли ограждение и зашли на территорию стройки, где принялись вручную разбирать фундамент. На месте происшествия были рабочие, представители заказчика стройки, прибыло много полицейских.

Через некоторое время группа молодых мужчин предприняла попытку «выдавить» активистов с территории стройки, и между оппонентами произошло столкновение. Также неизвестная женщина подходила к активистам, пыталась отталкивать их, мешала разбирать конструкцию и пр. В конфликт вмешалась полиция.

Как отметили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области, утром около 60 активистов собрались у отеля «Немо» и выступили против незаконной застройки.

«Все конфликты, которые провоцировались группой лиц, были локализованы правоохранителями на начальной стадии. Сейчас граждане разошлись. Нарушений общественного порядка не допущено», - отметили в главке.

Активисты заявляют, что представители дельфинария «Немо» хотели спровоцировать массовую драку. Они утверждают, что сегодня была предпринята попытка демонтировать «незаконные сооружения, а представители «Немо» наняли «титушек» и женщину-провокатора», которая давала распоряжения «титушкам».

Аргументируя свои действия, активисты ссылаются, в том числе на Водный кодекс, которым предусмотрено строительство не ближе чем 100 метров от уреза воды.

Как сообщал УНИАН, из-за строительства в районе Ланжерона в Одессе неоднократно проходили акции протеста.