На Ланжероне произошли стычки между полицией и активистами, сносившими забор на стройплощадке (фоторепортаж)

На место прибыли много полицейских, в том числе спецподразделение, сотрудники которого были при полной экипировке. Активисты бросили в правоохранителей петарды, на что они ответили слезоточивым газом.

Сегодня в Одессе на побережье Черного моря возле дельфинария «Немо» около 200 активистов снесли забор на строительной площадке, где возводится высотное здание.

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Как передает корреспондент УНИАН, представители ВО «Автомайдан», ВО «Свобода», партии «Национальный корпус», общественных организаций «Сокіл», «Небайдужі» и других пришли на Ланжерон, где, по их словам, вместо спасательной станции строится новый высотный отель ООО «Нерум», владеющего расположенным здесь дельфинарием «Немо».

Активисты заявили, что неоднократно обращались в соответствующие инстанции с заявлениями о незаконности стройки, но никакой реакции не последовало.

В частности, по словам представителя «Национального корпуса», заказчики строительства, в числе которых депутат Одесского горсовета Андрей Кисловский, пока многочисленные жалобы изучаются в прокуратуре, построят многоэтажный отель, и потом «уже никакое постановление прокуратуры этот незаконный отель не разрушит».

Активист заявил, что сегодняшняя акция – форма протеста против застройки побережья.

Собравшиеся при помощи кувалд и других инструментов, а также просто вручную разобрали металлическое ограждение вокруг стройки. На строительной площадке они перевернули бетономешалку, вырвали из грунта деревянные конструкции. При этом активисты периодически скандировали: «Слава – Украине! Героям – Слава!», «Вместе и до конца!», «Один – за всех и все – за одного!».

На место прибыли много полицейских, в том числе специальное подразделение, сотрудники которого были при полной экипировке.

Активисты намеревались подойти к сваям строящегося здания, чтобы обвязать их веревками и свалить, но правоохранители выстроились перед ними плотной цепью и не позволили это сделать. Тогда протестующие начали проводить демонтаж с другой стороны стройки, куда быстро перешли правоохранители.

Кто-то со стороны активистов начал бросать в правоохранителей петарды, полицейские распылили слезоточивый газ. Между сторонами произошла стычка.

Когда ситуация успокоилась, протестующие сложили обломки демонтированного металлического забора и принести к дельфинарию «Немо», где сложили перед входом.

Потом активисты на непродолжительном митинге обратились к одесситам, заявив, что город находится «на пороге тотального уничтожения», и основным фактором превращения Одессы в «деревянные, каменные джунгли является застройка побережья, массовая вырубка деревьев и уничтожение зеленой зоны». Они также обвинили полицию в поддержке застройщиков.

В отделе коммуникаций полиции Одесской области заявили, что правоохранители прибыли на Ланжерон, так как поступило сообщение о минировании строительной площадки у дельфинария «Немо».

«Полиция приняла меры, чтобы не было нарушений общественного порядка и столкновений между гражданами. Все конфликты, которые провоцируются группой лиц, локализованы правоохранителями на начальной стадии», - заявили в главке.

В отделе также отметили, что после получения анонимного сообщения о минировании «все граждане были эвакуированы». На месте работали специалисты взрывотехнического управления, которые каких-либо взрывных устройств не обнаружили.

Как сообщал УНИАН, 15 сентября в Одессе более 60 представителей организаций «Автомайдан», молодежного крыла ВО «Свобода» - «Сокол» и «Национального корпуса» уже пытались разобрать фундамент строящегося отеля на Ланжероне. Им противостояла группа молодых мужчин, между оппонентами произошло столкновение. В конфликт вмешалась полиция.

Из-за строительства в районе Ланжерона в Одессе неоднократно проходили акции протеста.