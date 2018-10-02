В Украине зафиксировали вспышку детских суицидов

За сутки в разных областях Украины покончили жизнь самоубийством пятеро детей.

За сутки в разных областях Украины зафиксировали пять детских суицидов.

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Вчера в трех областях, Днепропетровской, Запорожской и Киеве, покончили жизнь самоубийством три ребенка, сообщил в Facebook заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Погибшие 2000, 2004 и 2005 годов рождения, выпрыгнули из многоэтажных домов. Ещё двое девушек погибли сегодня в Мариуполе.

"И уже сегодня утром покончили с жизнью две девушки в Мариуполе, 2002 и 2004 года, прыгнув с крыши многоэтажного дома, и оставили предсмертную записку со словами "я устала... и не доживу до двадцати лет", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября в Киеве девушка-подросток погибла, выпрыгнув из окна 11 этажа.