цей матеріал доступний українською

В Украине зафиксировали вспышку детских суицидов

11:54, 02 октября 2018
Происшествия
859 0
За сутки пятеро детей в Украине покончили жизнь самоубийством / фото facebook.com/Головне-управління-Національної-поліції-в-Київській-області

Читайте такжеЭпидемия самоубийств: психиатр рассказал, какие люди склонны к суициду (видео)

Вчера в трех областях, Днепропетровской, Запорожской и Киеве, покончили жизнь самоубийством три ребенка, сообщил в Facebook заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Погибшие 2000, 2004 и 2005 годов рождения, выпрыгнули из многоэтажных домов. Ещё двое девушек погибли сегодня в Мариуполе.

"И уже сегодня утром покончили с жизнью две девушки в Мариуполе, 2002 и 2004 года, прыгнув с крыши многоэтажного дома, и оставили предсмертную записку со словами "я устала... и не доживу до двадцати лет", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября в Киеве девушка-подросток погибла, выпрыгнув из окна 11 этажа.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #дети#самоубийство#подростки