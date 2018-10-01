В одесском хостеле обнаружили 25 иногородних постояльцев с огнестрельным оружием (видео)

Полицейские выясняют, с какой целью вооруженные мужчины прибыли в Одессу.

В Суворовском районе Одессы полиция выявила 25 вооруженных мужчин, одновременно поселившихся в одной из бюджетных гостиниц.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, вчера, 30 сентября, в полицию поступила информация от местных жителей о том, что в один из хостелов въехала группа мужчин с огнестрельным оружием.

По словам начальника управления превентивной деятельности регионального главка Нацполиии Ивана Ищенко, правоохранители оперативно прибыли в гостиницу, в которой поселилось 25 иногородних мужчин. Он отметил, что личности всех сейчас установлены. В настоящее время полицейские устанавливают цель, с которой вооруженные мужчины прибыли в Одессу.

Ранее полиция Киева совместно с работниками Службы безопасности Украины под процессуальным руководством городской прокуратуры разоблачили злоумышленника, который занимался сбытом оружия, а именно автомата Калашникова, гранатометов, пистолетов-пулеметов и патронов к ним.