"Пошла жесткая зачистка": журналист рассказал о причинах взрыва в Донецке

Журналист считает, что происходит зачистка любой оппозиции к и.о. "главы ДНР" Денису Пушилину.

Сегодняшний взрыв в Донецке, при котором пострадал кандидат на пост главаря "ДНР" Игорь Хакимзянов, был спровоцирован тем, что Денис Пушилин, временно исполняющий обязанности главаря боевиков, пытается зачистить своих конкурентов.

Такое мнение выразил журналист Денис Казанский на странице в Facebook.

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"Пошла жесткая зачистка любой оппозиции к Пушилину. Особенно смешно читать сейчас возмущенные посты сторонников Губарева. Жучковский сокрушается, что устроили Северную Корею в Донецке. А чего сокрушаться? Ведь ровно этого с самого начала и хотели. Когда четыре года убивали и пытали людей в подвалах, в том и числе и своих соратников, дурачков, которые поверили в "Новороссию" - это что было? Когда избивали дубьем, резали ножами в мирном городе сторонников Украины, это что было? Разве не Северная Корея? Почему-то все любители сталинщины и черносотенства всегда убеждены, что репрессировать, бить и сажать в тюрьмы будут кого-то другого, а не их. Но нет. В тоталитарных образованиях все одинаково бесправны. Сегодня ты лидер, а завтра враг народа. Вот и с Пашей так. Что хотели, то и получили. Русский мир - он такой. Ну ничего, главное - не Европа", - написал журналист.

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Как сообщал УНИАН, в оккупированном Донецке произошел взрыв, в результате которого пострадало четыре человека. Об этом сообщает ряд СМИ из неподконтрольных Украине территорий Донецкой области. По их информации, одним из пострадавших является кандидат на пост главаря "ДНР" Игорь Хакимзянов.

Сообщается, что взрыв произошел во время съезда "КП ДНР".