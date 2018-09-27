Трамвайный дрифт: в Киеве возле вокзала столкнулись два скоростных трамвая (фото)

Пострадавших в результате ДТП нет.

В Киеве в районе станции метро "Вокзальная" на улице Жилянской столкнулись два скоростных трамвая.

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Как сообщают в группе dtp.kiev.ua, один из трамваев сошел с рельсов, в результате чего въехал в бок "коллеги", который двигался в направлении Борщаговки.

"Дрифт трамвая в Киеве на Жилянской: за площадью Победы патриотический "старичок" подскользнулся и дрифтонул немножко в коллегу, который прорывался на Борщаговку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших в результате ДТП нет.

В то же время, сообщается, что подобные ДТП произошли сегодня и в других районах столицы. Так, на площади Шевченко сошел с рельсов трамвай №19, а на Героев Днепра такая же ситуация произошла с трамваем №16. В обоих случаях без пострадавших, сообщает "Киев оперативный".

Как сообщал УНИАН, 8 августа в Харькове произошел очередной трамвайный дрифт - трамвай сошел с рельсов и столкнулся с микроавтобусом.