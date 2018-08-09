В Харькове трамвай сошел с рельсов и врезался в микроавтобус (фото)
16:18, 09 августа 2018Происшествия
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Отмечается, что причина ДТП - неисправность стрелочного перевода.
В среду, 8 августа, в Харькове произошел очередной трамвайный дрифт - трамвай сошел с рельс и столкнулся с микроавтобусом.
Об этом сообщает "Укртрансбезопасность" на своей странице в Facebook. Отмечается, что причина ДТП - неисправность стрелочного перевода.
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"Трамвай сошел с рельсов, в результате чего произошло боковое столкновение с автомобилем Mercedes Benz Sprinter, который двигался по трамвайному пути встречного направления", - сказано в сообщении.
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