Прокуратура показала видео момента смертельного ДТП с участием патрульных в Черновцах

На ролике автомобиль патрульной службы ехал на высокой скорости, а затем резко затормозил.

Прокуратура Черновицкой области обнародовала видео с камер наблюдения, которые засняли момент смертельной аварии с участием патрульной машины 16 сентября.

Видео прокуратура показала на своей странице в Facebook. На видео зафиксировано время 01:57 16 сентября. На ролике автомобиль патрульной службы ехал на высокой скорости, а затем резко затормозил.

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Ранее сообщалось, что в Черновцах 23-летний мужчина погиб в результате наезда на него служебного автомобиля патрульной полиции. По версии патрульных, пешеход внезапно выбежал на дорогу перед авто, которое ехало за нарушителем. Впрочем, очевидцы говорят - мужчина переходил дорогу на пешеходном переходе, где его и сбили патрульные.