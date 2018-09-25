Над "Буковелем" летают вертолеты, дороги к курорту окружили неизвестные с автоматами (видео)

Официальных комментариев со стороны правоохранителей относительно событий возле курорта "Буковель" пока нет.

Над туристическим комплексом "Буковель" летают вертолеты, а неизвестные лица в масках с автоматическим оружием перекрывают дороги.

Как пишет местное издание firtka.if.ua, пока нет объяснений, что именно происходит.

"Кто-то говорит, что это учения, кто-то предполагает, что это вторая серия запугивания Александра Шевченко за его критические выступления в адрес Петра Порошенко", - отмечает издание.

Видео: Дверь Франковск

Есть информация, что там якобы объявлено антитеррористические учения СБУ. Местные жители в шоке, они не понимают, что происходит - ни о каких мероприятиях или какие-то обучения людей никто не предупреждал.

Официальных комментариев со стороны правоохранителей относительно событий возле курорта "Буковель" пока нет.

Видео: Дверь Франковск

Напомним, на прошлой неделе состоялись обыски в помещениях всех фирм, которые являются совладельцами "Буковеля", ресторанах и даже дорожно-эксплуатационной компании ПБС.