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Над "Буковелем" летают вертолеты, дороги к курорту окружили неизвестные с автоматами (видео)

22:28, 25 сентября 2018
Происшествия
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Мужчины с автоматами блокируют дороги возле курорта "Буковель" / фото firtka.if.ua

Как пишет местное издание firtka.if.ua, пока нет объяснений, что именно происходит.

"Кто-то говорит, что это учения, кто-то предполагает, что это вторая серия запугивания Александра Шевченко за его критические выступления в адрес Петра Порошенко", - отмечает издание.

Видео: Дверь Франковск

Есть информация, что там якобы объявлено антитеррористические учения СБУ. Местные жители в шоке, они не понимают, что происходит - ни о каких мероприятиях или какие-то обучения людей никто не предупреждал.

Официальных комментариев со стороны правоохранителей относительно событий возле курорта "Буковель" пока нет.

Видео: Дверь Франковск

Напомним, на прошлой неделе состоялись обыски в помещениях всех фирм, которые являются совладельцами "Буковеля", ресторанах и даже дорожно-эксплуатационной компании ПБС.

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Теги: #горнолыжный курорт