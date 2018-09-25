Во Львове неизвестные подбросили гранату в автомобиль крымчанина (фото)

По данным полиции, мужчина приехал погостить к родственникам во Львов, его автомобиль имеет номера регистрации АР Крым.

В Сиховском районе Львова неизвестные подбросили гранату в салон иномарки, которая принадлежит жителю АР Крым.

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Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, 25 сентября, около 12.30, в полицию поступила информация о том, что на улице Трилевского мужчина обнаружил в собственном автомобиле предмет, похожий на гранату.

На месте происшествия работали эксперты-взрывотехники и следственно-оперативная группа. Правоохранители установили, что в автомобиле Ford Mondeo, который принадлежит 44-летнему крымчанину, разбито правое боковое окно, а в салоне находится предмет, похожий на боевую гранату Ф-1.

«Молоток, которым разбили стекло и граната лежали на сидении», - сообщили в полиции.

Боеприпас правоохранители изъяли и направили на экспертное исследование.

В Нацполиции области корреспонденту УНИАН сообщили, что крымчанин приехал погостить к родственникам во Львов, его автомобиль имеет номера регистрации АР Крым.

Полицейские устанавливают причастных к событию лиц, выясняют все обстоятельства. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает наказание – от трех до семи лет лишения свободы. Проводится досудебное расследование.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября на Закарпатье неизвестные бросили гранату во двор местного депутата.