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На Закарпатье неизвестные бросили гранату во двор местного депутата (фото)

12:33, 22 сентября 2018
Происшествия
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На Закарпатье во двор местного депутата бросили гранату / фото sevlush.info

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Закарпатской области, сегодня около 4.30 утра на линию «102» поступило сообщение о повреждении имущества в Виноградове.

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По вызову выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что на дворе 48-летней жительницы Виноградова взрывом поврежден фасад дома и бетонные лестницы.

Следователь Виноградовского отделения полиции открыл уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное повреждение имущества путем взрыва).

На месте работает следственно-оперативная группа и взрывотехники, которые изъяли вещественные доказательства и направят их на экспертизу. Досудебное следствие по делу продолжается.

В доме, во двор которого бросили взрывчатку, проживает депутат Виноградовского горсовета Элиса Сидей, сообщает местное издание "Севлюш Инфо".

По словам пострадавшей, гранату могли бросить из-за ее гражданской позиции, или за сообщения в Facebook, где она критикует местную и районную власть.

фото sevlush.info

Как сообщал УНИАН, 21 сентября в оккупированном Донецке прогремел взрыв в магазине.

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Теги: #граната#депутат#Закарпатье