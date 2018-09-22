На Закарпатье неизвестные бросили гранату во двор местного депутата (фото)

Полиция расследует факт умышленного повреждения имущества.

В городе Виноградов Закарпатской области неустановленные лица бросили гранату во двор депутата городского совета Элисы Сидей.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Закарпатской области, сегодня около 4.30 утра на линию «102» поступило сообщение о повреждении имущества в Виноградове.

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По вызову выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что на дворе 48-летней жительницы Виноградова взрывом поврежден фасад дома и бетонные лестницы.

Следователь Виноградовского отделения полиции открыл уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное повреждение имущества путем взрыва).

На месте работает следственно-оперативная группа и взрывотехники, которые изъяли вещественные доказательства и направят их на экспертизу. Досудебное следствие по делу продолжается.

В доме, во двор которого бросили взрывчатку, проживает депутат Виноградовского горсовета Элиса Сидей, сообщает местное издание "Севлюш Инфо".

По словам пострадавшей, гранату могли бросить из-за ее гражданской позиции, или за сообщения в Facebook, где она критикует местную и районную власть.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября в оккупированном Донецке прогремел взрыв в магазине.