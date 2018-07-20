В Харькове суд не может найти врача-нарколога, проводившего первичный осмотр Зайцевой - адвокат

Врач не является на судебные заседания и не сообщает о причине неявки.

В Харькове суд не может найти врача-нарколога, который проводил первичный осмотр участницы смертельного ДТП на улице Сумской Елены Зайцевой.

Об этом в комментарии УНИАН рассказала адвокат потерпевших Лариса Матвеева.

Адвокат отметила, что суд удовлетворил её ходатайство о допросе в судебном заседании врача-нарколога Елены Федирко, которая проводила первичный осмотр после совершения ДТП водителя «Лексуса» Зайцевой.

«Выяснилось, что она уже не работает в наркодиспансере. Мы запросили её место регистрации, получили указанные сведения от работодателя, который был у неё последним. Направили повестку по месту её регистрации, повестку не получили. И мы направили по официальному номеру, который предоставил работодатель, ей смс-сообщение (такая процедура предусмотрена в суде) о необходимости явки в суд для дачи пояснений в качестве свидетеля. Однако его она также проигнорировала, хотя сведения были, что смс-сообщение доставлено и получено», - подчеркнула Матвеева.

Она отметила, что после этого было заявлено ходатайство о приводе свидетеля.

«Когда свидетель уклоняется от своей обязанности, а это является обязанностью, а не правом, дать пояснения в суде, то есть возможность применить привод. Это когда сотрудники полиции приезжают и обеспечивают явку свидетеля именно на судебное заседание. Поручили Киевскому отделу полиции, однако не смогли обеспечить явку на состоявшееся судебное заседание. Причины, как я поняла, отсутствие её по месту регистрации. И где она сейчас находится, сведений нет, то есть по какому адресу», - подчеркнула адвокат.

Матвеева убеждена, что Федирко знает о необходимости прибыть в суд, поскольку смс на ее телефон была доставлена, но не сообщает причины неявки.

«Нельзя сказать за Федирко, почему она не является, возможно, есть какие-то объективные причины, однако их необходимо сообщить. Она работала в облнаркодиспансере, достаточно долго работала, думаю, она была допрошена не раз по каким-то делам в качестве свидетеля, то есть она знает процедуру, что необходимо просто сообщить, что ты болеешь, что по объективным причинам ты не сможешь присутствовать. Подобное уведомление в суд еще не поступало ни разу. Просто это нежелание являться в суд», - подчеркнула Матвеева.

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Адвокат отметила, что этот врач-нарколог проводила первичный осмотр Зайцевой после ДТП в октябре 2017 года. При внешнем осмотре она обнаружила признаки, которые могут быть квалифицированы как признаки наркотического опьянения. В её присутствии и под её руководством отбирали биологические вещества Зайцевой для дальнейшего исследования.

«Указанное биологическое вещество, как выяснилось потом, было отобрано не в том количестве, которое необходимо для полноценного исследования. Полноценное исследование уже были вынуждены проводить с привлечением токсикологов и судебных экспертов, а могли это сделать на уровне облнаркодиспансера. Поэтому эти вопросы мы и хотели выяснить: почему и по каким причинам именно в таком количестве были отобраны кровь и моча, какие именно признаки она обнаружила во время первичного осмотра, было ли какое-то давление на нее оказано, все те выводы, к которым она пришла, она сделала самостоятельно, или она отказывается от них, если отказывается, то по какой причине, поскольку они (выводы - УНИАН) потом, я хочу акцентировать на этом, нашли свое подтверждение. Именно в токсикологической экспертизе, которая нашла кодеин и фенобарбитал», - подчеркнула Матвеева.

Защитник добавила, что если врач не сможет явиться по каким-то причинам в суд, то адвокаты будут использовать те материалы, которые смогут найти, «и которые сейчас находятся уже в судебном производстве».

Матвеева добавила, что следующее заседание Киевского райсуда Харькова по делу о ДТП на улице Сумской назначено на 24 июля на 14.00.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов.

После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек умер от травм в больнице. Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы, взятые после совершения ДТП, показали наличие в организме Зайцевой опиатов.