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Во Львове из-за резкого запаха газа из школы эвакуировали более 400 учеников

15:32, 17 сентября 2018
Происшествия
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Спасатели локализовали и обезвредили источник запаха / фото УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

«В 09.00 резкий запах газа распространился на территории школы и в помещении фойе. Из помещения школы эвакуировали в расположенное рядом здание церкви 437 детей», - говорится в сообщении.

По информации управления образования Львовского горсовета, эвакуировали детей из школы № 77 с углубленным изучением экономики и управленческой деятельности, которая расположена на улице Ивана Выговского, 7-А.

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«По заключению газовой службы, которая выехала на место происшествия, на территории гаражей, граничащих со школой, неизвестные, вероятно, слили конденсат из газового баллона. На месте работали спасатели для ликвидации последствий. Работниками аварийной службы газа обнаружено место разлива сжиженного газа из баллона на территории гаражей, расположенных рядом. Спасатели локализовали и обезвредили источник запаха. В настоящее время запах рассеивается, помещение школы проветривают и дезинфицируют. Жизни детей и персонала школы ничто не угрожает», - сообщили в горсовете Львова.

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Теги: #школа#Львов#эвакуация