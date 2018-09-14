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Массовое отравление в Днепре: увеличилось количество пострадавших школьников (видео)

19:24, 14 сентября 2018
Происшествия
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У всех были расстройства пищеварения, тошнота и температура. Врачи назвали предварительный диагноз: острая кишечная инфекция.

Питание в школе обеспечивает частная компания. Впрочем, проверяют не только столовую, ведь не все больные там питались. А среди тех, кто таки ел школьную еду, не все болели.

Но точную причину болезни обещали обнародовать после лабораторных исследований.

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Теги: #Днепр#отравление