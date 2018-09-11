На Ривненщине из-за пьяного водителя полностью заблокирована трасса «Киев-Чоп», очереди растянулись на несколько километров (фото)

По приблизительным подсчетам, очереди от места совершения ДТП достигли 3 километров в обе стороны.

В Ривненской области из-за пьяного водителя опрокинулся грузовик, в результате чего автодорога «Киев-Чоп» оказалась полностью заблокированной для движения транспорта.

Как сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Ривненской области Оксана Юрченко, дорожно-транспортное происшествие произошло недалеко от областного центра возле села Колоденка Ривненского района.

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«Вследствие опрокидывания грузовика с прицепом было заблокировано четыре полосы на трассе международного значения «Киев-Чоп». По приблизительным подсчетам, очереди от места совершения ДТП достигли 3 километров в обе стороны», - говорится в сообщении.

Установлено, что водитель грузовика нарушил правила обгона. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате проведения теста у него обнаружено 2,64 промилле.

Патрульные составили на нарушителя протокол по ч. 1 ст. 130 и ст. 124 КУоАП Украины. Совокупная ответственность, согласно санкциям статей, предусматривает наложение штрафа в размере шестисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с лишением права управления транспортными средствами на срок один год.

На месте происшествия проводятся спасательные работы.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Ривненской области, в настоящее время к оказанию помощи привлечены 22 спасателя и 6 единиц спецтехники ГСЧС.

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