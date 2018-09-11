Пьяный сын мэра Прилук снес электроопору и оставил горожан без света: полиция его отпустила (видео)

Два года назад Ярослав Попенко навеселе протаранил забор частного дома. Тогда тоже обошлось без пострадавших.

В Черниговской области сын главы города Прилуки Ярослав Попенко пьяным сбил электроопору.

Как говорится в сюжете ТСН, в результате ДТП столб упал на дорогу, оборвал провода, к счастью, никто не пострадал.

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Правоохранители забрали виновника аварии в наркодиспансер, однако он отказался проходить освидетельствование на наличие алкоголя в крови.

Впоследствии пресс-секретарь областной полиции подтвердил, что водитель не справился с управлением, потому что был пьяным. Однако полицейские отпустили его домой.

В свою очередь на улице, где произошло ДТП, люди взяли в заложники разбитый автомобиль и перекрыли дорогу. После аварии у них погас свет, поэтому прилучане требовали, чтобы им восстановили электроснабжение. Энергетики пообещали, что в течение дня свет вновь появится в домах жителей Прилук.

Два года назад Ярослав Попенко навеселе протаранил забор частного дома. Тогда тоже обошлось без пострадавших.