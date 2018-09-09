Жуткое ДТП в Одессе: водитель BMW ранее уже попадал в аналогичную аварию
Виновник резонансного смертельного ДТП в Одессе, 27-летний владелец BMW М5, ранее уже попадал в аналогичную ситуацию.
Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.
Отмечается, что весной прошлого года на Южной дороге в Одессе горе-водитель также влетел в остановку общественного транспорта, тогда - в результате столкновения с Toyota Yaris.
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«Но, к счастью, тогда на остановке не оказалось людей. В результате поврежденными оказались только транспортные средства», - говорится в сообщении.
«Его BMW мчался на скорости около 200 км/час, хотя в полицейском протоколе почему-то указано, что скорость авто не превышала 60 км/час. Помимо прочего, навстречу нарушителю тогда пошли и в Суворовском районном суде, закрыв дело об административном правонарушении сугубо по формальным основаниям - в связи с истечением на момент рассмотрения дела сроков наложения административного взыскания», - отметили в полиции.
Таким образом, констатировали в главке, «водитель-нарушитель остался безнаказанным и продолжал систематически нарушать правила дорожного движения, более того, постоянно участвовал в незаконных автогонках по улицам Одессы».
Как сообщал УНИАН, в Одессе вечером 8 сентября при столкновении двух иномарок одна из них влетела в остановку общественного транспорта: два человека погибли, пятеро госпитализированы.
Прокуратура сообщила о подозрении водителю BMW.