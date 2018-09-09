Участник жуткого ДТП в Одессе замечен в участии в уличных гонках (видео)

Запись регистратора одного из автомобилистов зафиксировала, как BMW на большой скорости пересекает перекресток на запрещающий сигнал светофора.

Водитель автомобиля BMW, который стал участником жуткого ДТП в Одессе в субботу вечером, был любителем уличных гонок и экстремальной езды.

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Как сообщает Думская, очевидцы опознали машину BMW с госномером ВН1735НІ как постоянную участницу уличных гонок.

Издание также отмечает, что информация о неработавшем светофоре во время ДТП не подтверждается: запись регистратора одного из автомобилистов зафиксировала, как BMW на большой скорости пересекает перекресток на запрещающий сигнал светофора.

Как сообщают пользователи на Одесском форуме, автомобиль регулярно принимал участие в уличных гонках. Как одно из подтверждений своих слов они выкладывают фото и видео.

Видео: Zender Motorsport

На Youtube также можно найти видео, выложенное почти год назад, на котором видно, как этот автомобиль дрифтует на трассе, а затем разгоняется до 250 км/ч, ставя под угрозу безопасность движения.

Видео: Zender Motorsport

Видео: Zender Motorsport

Как сообщал УНИАН, в Одессе в субботу вечером, 8 сентября, при столкновении двух иномарок одна из них влетела в остановку общественного транспорта: три человека погибли, четверо госпитализированы.