В Харькове девятиклассница выпрыгнула с многоэтажки, оставив предсмертную записку

Девушка прыгнула с балкона 14-го этажа.

В Харькове ученица 9 класса наложила на себя руки.

Этот факт подтвердили «Харьков. Комментариям» в отделе коммуникации ГУ Нацполіції в Харьковской области.

Трагедия произошла на Салтовском шоссе, 73-Б. По предварительным данным, девушка прыгнула с балкона 14-го этажа, от полученных травм она погибла на месте.

В полиции отметили, что в квартире нашли записку, написанную школьницей. На месте трагедии продолжают работать правоохранители, они устанавливают все обстоятельства, которые могли подвести несовершеннолетнюю к роковому поступку.

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Как сообщал УНИАН, в Днепре 31 августа 16-летняя девушка и 18-летний парень совершили самоубийство, выпрыгнув с 8-го этажа дома в центре города. На опубликованных фотографиях с места трагедии видно, что перед суицидом пара выложила дорожку из роз, а также оставила предсмертную записку, которая начинается словами "Мы почувствовали этот гребаний и прекрасный удивительный мир".