С лепестками роз: в Днепре парень с девушкой выбросились из окна ТЦ (фото)

Работники торгового центра уверены, что самоубийство связано с неблагополучными играми в социальных сетях.

Около 7.00 в Днепре парень и девушка разбились насмерть, выпрыгнув из окна восьмого этажа здания на улице Глинки.

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Как сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области, правоохранители установили, что 16-летняя девушка и 18-летний парень в течение нескольких дней снимали жилье в Днепре.

Отмечается, что по данному факту полиция открыла уголовное производство.

Как сообщает "Информатор", пара выбросилась из здания ТЦ "МОСТ Сити". Работники торгового центра ничего не слышали. Но они уверены, что это самоубийство, и оно связано с неблагополучными играми в социальных сетях.

Возле тел погибших были разбросаны лепестки роз, отмечает издание.

Как сообщал УНИАН, 23 августа в Одессе мужчина выпал с 7-го этажа отеля «Черное море».