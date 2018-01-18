"Мажор" в Харькове сбил пешехода насмерть: прокуратура будет просить ареста без права на залог (видео)

Ареста без права на залог будет просить прокуратура для 18-летнего водителя, который в Харькове насмерть сбил пешехода.

Во вторник 17-летний парень перебегал дорогу по "зебре". Далее на ужасных кадрах с видеорегистратора видно, как водители притормозили, чтобы пропустить юношу, но один все же вылетел на встречку и на большой скорости сбил его. И даже не остановившись, уехал, передает ТСН.

Полиция разыскала брошенную машину, а затем и ее владельца. Им оказался 18-летний Тигран Енгибарян, который получил права меньше месяца назад. В соцсетях водителя "Тойоты Кэмри" уже окрестили "мажором". Пользователи утверждают, что он за рулем с 15 лет, то есть три года ездил незаконно.

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Правоохранители заявляют, что в их поле зрения Енгибарян не попадал. За рулем был трезв, что подтвердила экспертиза. Несмотря на это, прокуратура потребует взять водителя под стражу.

"Мы настаиваем на содержании под стражей без возможности внесения залога, поскольку подозреваемый в этом ДТП он скрылся с места происшествия, то есть он пытался скрываться сразу с первых минут", - заявляет пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик.

Как сообщал УНИАН, трагедия произошла 16 января днем. Около 15:15 автомобиль Toyota Camry с номерами 5050 на светофоре сбил парня, который от удара дважды перевернулся в воздухе. Потерпевший от полученных травм погиб на месте, а водитель уехал с места аварии, но вскоре был задержан. Как сообщили в полиции, за рулем машины находился 18-летний парень. Следователи предъявили ему подозрение по статье 286 УК Украины ("нарушение ПДД").