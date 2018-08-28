В Польше нетрезвый поляк напал на украинцев из-за их национальности
В Польше 37-летний мужчина бросился с кулаками на двух украинцев из-за их национальной принадлежности. Злоумышленнику грозит тюремное заключение на срок до трех лет.
Об этом сообщает «Польське радіо», ссылаясь на пресс-секретаря Уездной комендатуры полиции в Жарах Анету Берестецкую.
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Отмечается, что нападение произошло несколько дней назад в одном из заведений общественного питания в городе Ленкница на западе Польши.
«Как выяснили правоохранители, 37-летний мужчина публично и без причины нецензурной лексикой оскорбил двух граждан Украины по поводу их национальной принадлежности. Кроме того, он нарушил телесную неприкосновенность одного из них, ударив его по голове, нанося удары и дергая за одежду. Нападавший также угрожал лишением жизни», - рассказала Берестецкая.
Кроме того, подозреваемый повредил в заведении бытовую технику, нанеся ущерб на сумму свыше 6 тысяч злотых. Во время инцидента задержанный был пьян.
После задержания злоумышленнику предъявили обвинение. Однако после внесения залога он был освобожден.
Ранее сообщалось, что в Польше вблизи Познани трое мужчин с мачете напали на пару украинцев, которые были вынуждены скрываться на территории пожарной части.