В Польше нетрезвый поляк напал на украинцев из-за их национальности

Нападение произошло в одном из заведений общественного питания в городе Ленкница на западе Польши.

В Польше 37-летний мужчина бросился с кулаками на двух украинцев из-за их национальной принадлежности. Злоумышленнику грозит тюремное заключение на срок до трех лет.

Об этом сообщает «Польське радіо», ссылаясь на пресс-секретаря Уездной комендатуры полиции в Жарах Анету Берестецкую.

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Отмечается, что нападение произошло несколько дней назад в одном из заведений общественного питания в городе Ленкница на западе Польши.

«Как выяснили правоохранители, 37-летний мужчина публично и без причины нецензурной лексикой оскорбил двух граждан Украины по поводу их национальной принадлежности. Кроме того, он нарушил телесную неприкосновенность одного из них, ударив его по голове, нанося удары и дергая за одежду. Нападавший также угрожал лишением жизни», - рассказала Берестецкая.

Кроме того, подозреваемый повредил в заведении бытовую технику, нанеся ущерб на сумму свыше 6 тысяч злотых. Во время инцидента задержанный был пьян.

После задержания злоумышленнику предъявили обвинение. Однако после внесения залога он был освобожден.

Ранее сообщалось, что в Польше вблизи Познани трое мужчин с мачете напали на пару украинцев, которые были вынуждены скрываться на территории пожарной части.