В Польше трое мужчин с мачете напали на пару украинцев

Злоумышленники пытались избить мужчину и угрожали ему, сейчас их держат под стражей.

В Польше вблизи Познани трое мужчин с мачете напали на пару украинцев, которые были вынуждены скрываться на территории пожарной части.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Radio Poznan.

"В понедельник около 22.00 на территорию пожарной части Познань-Кшесини забежал окровавленный мужчина с девушкой. Через несколько минут за ними приехал темный автомобиль, из которого вышли трое мужчин. Они пытались избить мужчину и угрожали ему. Пожарные, которые предоставили защиту украинцам, вызвали полицию", - говорится в сообщении.

Раненого мужчину забрала скорая, а правоохранители вскоре задержали двух нападавших. У одного из задержанных обнаружили мачете.

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"Мы сейчас выясняем детали инцидента. У одного из задержанных полицейские изъяли мачете, но во время нападения этот предмет никоим образом не использовался", - сообщили в местной полиции.

Правоохранители добавили, что 25-летний украинец не получил серьезных травм – у него рассечена губа.

Задержанных нападавших сейчас держат под стражей. Правоохранители собирают доказательный материал, в том числе с камер слежения. От этого в значительной степени будут зависеть обвинения, которые будут выдвинуты нападающим.

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