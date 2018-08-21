В Польше трое мужчин с мачете напали на пару украинцев

12:57, 21 августа 2018
Мир
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25-летний украинец не получил серьезных травм / фото via coltera flickr.com

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Radio Poznan.

"В понедельник около 22.00 на территорию пожарной части Познань-Кшесини забежал окровавленный мужчина с девушкой. Через несколько минут за ними приехал темный автомобиль, из которого вышли трое мужчин. Они пытались избить мужчину и угрожали ему. Пожарные, которые предоставили защиту украинцам, вызвали полицию", - говорится в сообщении.

Раненого мужчину забрала скорая, а правоохранители вскоре задержали двух нападавших. У одного из задержанных обнаружили мачете.

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"Мы сейчас выясняем детали инцидента. У одного из задержанных полицейские изъяли мачете, но во время нападения этот предмет никоим образом не использовался", - сообщили в местной полиции.

Правоохранители добавили, что 25-летний украинец не получил серьезных травм – у него рассечена губа.

Задержанных нападавших сейчас держат под стражей. Правоохранители собирают доказательный материал, в том числе с камер слежения. От этого в значительной степени будут зависеть обвинения, которые будут выдвинуты нападающим.

Ранее в Египте жестоко убили молодую украинку.

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Теги: #Польша#нападение#мачете#украинцы