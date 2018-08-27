В Полтаве поймали пьяного в стельку водителя: содержание алкоголя в крови превышало норму более чем в 21 раз (фото)

Патрульные остановили водителя для оформления ДТП.

В Полтаве патрульные задержали водителя, содержание алкоголя в крови которого превышало допустимую норму более чем в 21 раз.

Как сообщается на странице патрульной полиции Украина в социальной сети Facebook, 26 августа во время оформления ДТП с потерпевшим на улице Сакко патрульные остановили автомобиль ВАЗ-2105, чтобы привлечь в качестве свидетеля водителя.

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«У мужчины за рулем стражи порядка заметили признаки алкогольного опьянения - нечеткая речь, запах алкоголя из полости рта, дрожание пальцев рук», - говорится в сообщении.

Водитель согласился на предложение патрульных пройти проверку на алкотестере. Результат теста показал положительный результат - 4,32 промилле алкоголя, что более чем в 21 раз превышает допустимую норму. К тому же у 41-летнего мужчины не было с собой водительского удостоверения.

Патрульные составили на водителя административные материалы по ч.1. ст.130 (Управление в состоянии алкогольного опьянения) и ч.1 ст.126 (Управление без соответствующих документов) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Водителя от управления транспортным средством отстранили.