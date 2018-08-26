В Ривном таксист стрелял по пассажирам: есть пострадавшие

По факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В Ривне между водителем такси и пассажирами произошла драка, закончившаяся стрельбой.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции области.

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Согласно информации, накануне вечером на ул. Даниила Галицкого произошел конфликт между водителем такси и двумя пассажирами. Словесная перепалка переросла в драку, а после - в стрельбу.

"По предварительной информации, во время стычки 48-летний таксист схватил из автомобиля спецустройство для отстрела резиновых пуль и произвел предупредительный выстрел вверх, после чего прозвучало еще два выстрела. В результате этого один из пассажиров с ранением грудной клетки был госпитализирован в больницу. Угрозы его жизни нет", - сообщают в полиции.

По факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Кстати, разрешение на устройство для отстрела у таксиста имеется. Все обстоятельства инцидента выясняются.