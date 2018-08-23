Наезд грузовика на авто с одесскими активистами: полиция задержала троих подозреваемых

2 августа грузовик на большой скорости протаранил иномарку, в салоне которой находились одесские активисты.

В Одессе сегодня задержаны трое подозреваемых в покушении на местных активистов Михаила Кузаконя и Григория Козьму, совершенном 2 августа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявили начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин, прокурор области Олег Жученко и руководитель регионального управления СБУ Александр Довженко.

Жученко сообщил, что уже несколько недель ежедневно работает совместная группа, состоящая из сотрудников прокуратуры, Национальной полиции и Управления Службы безопасности над раскрытием этого преступления. Благодаря общим мерам правоохранительных органов установлена причастность к преступлению трех человек.

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«В ближайшее время им будет сообщено о подозрении в совершении преступления», - сообщил Жученко.

Прокуратура Одесской области обратится в суд с ходатайством о заключении этих лиц под стражу. Сейчас продолжаются обыски, в ходе которых уже обнаружено огнестрельное оружие.

Также прокуратура совместно с полицией и УСБУ отрабатывает информацию о причастности этих фигурантов к совершению других тяжких преступлений на территории Одессы и области.

Кроме того, прокурор области Жученко поблагодарил потерпевшую сторону за постоянное взаимодействие и конструктивный диалог.

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В настоящее время правоохранительные органы работают над установлением и задержанием других лиц, причастных к покушению на убийство двух активистов.

В общей сложности в ходе расследования было проведено порядка 30 обысков.

Как сообщал УНИАН, 2 августа в пригороде Одессы, на улице Светлой в Червоном Хуторе (Овидиопольский район области), совершено покушение на двоих известных активистов – представителя региональной организации партии «Народный Рух Украины» Михаила Кузаконя и Григория Козьму. В частности, грузовик на большой скорости врезался в иномарку, в салоне которой находился Козьма и к которой направлялся Кузаконь. Активисты успели отскочить в сторону и поэтому не пострадали. Водитель грузовика, набрав скорость, выпрыгнул из кабины и скрылся на мопеде, который ожидал его неподалеку. Предполагается, что злоумышленников было трое. Иномарка Козьмы получила значительные механические повреждения – грузовик без водителя совершил лобовое столкновение, смяв легковой автомобиль.

Оба активиста связывают покушение со своей активной общественной деятельностью.

Они известны как оппозиционеры к городской власти, занимались такими делами, как конфликт с военным аэродромом «Школьный» и пр.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по статьям 15 и 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство).