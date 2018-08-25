В ресторане на Крещатике в Киеве произошел пожар (фото)

По предварительной информации, пожар начался с электрощитка в ресторане.

В субботу, 25 августа, в Киеве по адресу Крещатик, 12 произошел пожар в ресторане. Вызов на линию 101 поступил около 07.50.

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Как сообщает "Информатор", предварительно, площадь пожара составила более 15 квадратных метров. Соседние помещения были сильно задымлены. Однако, когда начали тушить внутри, то огонь перекинулся на трубу вытяжки и вырвался наружу.

При тушении возникли трудности, так как необходимо было обесточить помещения, а сотрудники ДТЭК ехали около 30 минут, сообщает издание. По предварительной информации, пожар начался с электрощитка в ресторане.

Состоянием на 09:56 пламя полностью потушили. На месте работали две единицы техники, а также дежурили медики.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром на вещевом рынке в Хмельницком произошел пожар.