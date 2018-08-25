На вещевом рынке в Хмельницком произошел пожар (фото)
10:19, 25 августа 2018Происшествия
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Пострадавших в результате пожара нет.
На рынке в Хмельницком произошел пожар / фото dsns.gov.ua
Сегодня около 7 утра на вещевом рынке «ДАРСОН» в Хмельницком произошел пожар торговых киосков.
Как сообщили в областний Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций, по прибытию к месту пожара спасатели установили, что горит два торговых киоска.
фото dsns.gov.ua
"Пожар локализован в 7: 25 и ликвидирован в 7.30, общая площадь пожара составила 80 м.кв. В результате пожара выгорело 2 и повреждены еще 4 торговых киоска, пострадавших и погибших нет", - говорится в сообщении.
Вероятная причина пожара и ущерб устанавливаются.
фото dsns.gov.ua
Как сообщал УНИАН, 24 августа в Мукачево произошел масштабный пожар на складах "Новой почты".
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