На вещевом рынке в Хмельницком произошел пожар (фото)

Пострадавших в результате пожара нет.

Сегодня около 7 утра на вещевом рынке «ДАРСОН» в Хмельницком произошел пожар торговых киосков.

Как сообщили в областний Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций, по прибытию к месту пожара спасатели установили, что горит два торговых киоска.

"Пожар локализован в 7: 25 и ликвидирован в 7.30, общая площадь пожара составила 80 м.кв. В результате пожара выгорело 2 и повреждены еще 4 торговых киоска, пострадавших и погибших нет", - говорится в сообщении.

Вероятная причина пожара и ущерб устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, 24 августа в Мукачево произошел масштабный пожар на складах "Новой почты".