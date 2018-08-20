В Киеве активисты снесли забор вокруг парка, где застройщик вырубил десятки деревьев

Как утверждают участники акции, никаких разрешений на ведение вырубки у представителей строительной компании нет.

В Киеве на улице Амосова протестующие снесли забор вокруг участка на территории парка отдыха Протасов Яр, где началась вырубка деревьев.

По данным активистов, забор был построен с целью строительства гостиничного комплекса, сообщает LB.ua.

Отмечается, что представителями застройщика уже были спилены десятки деревьев.

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При этом, как утверждают участники акции, никаких разрешений на ведение вырубки у представителей строительной компании нет.

В ответ на незаконные действия местная община совместно с активистами пришла противодействовать незаконной вырубке зеленых насаждений.

Как сообщили активисты, попытка противодействовать уничтожению парка отдыха привела к тому, что ранее представители охранной фирмы, которую нанял застройщик, использовали огнестрельное оружие.

Ранее УНИАН сообщал, что на склоне в зеленой зоне возле Национального Института сердечно-сосудистой хирургии им. Николая Амосова застройщик сегодня вырубил десятки деревьев и продолжает устанавливать строительный забор.