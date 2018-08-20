Суд продлил срок содержания Рубана под стражей

Шевченковский районный суд города Киева продлил до 8 сентября срок содержания под стражей подозреваемого в подготовке теракта и госпереворота руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана.

Как передает корреспондент УНИАН, прокуроры просили продлить меру пресечения на 60 суток, однако суд решил ограничить пребывание Рубана под стражей до 8 сентября.

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Суд не огласил мотивировочную часть своего постановления, однако, как пояснил журналистам адвокат Рубана Валентин Рыбин, судья принял такое решение исходя из того, что 8 сентября истекает срок досудебного следствия по делу Рубана-Савченко, и он не мог выйти за эти пределы.

Кроме того, Рыбин заявил, что он и его подзащитный к этой дате успеют завершить ознакомление с материалами дела. Адвокат добавил, что другая подозреваемая по этому делу - народный депутат Украины Надежда Савченко - и ее защитники сегодня ознакомились лишь с одним из более 20 томов уголовного производства.

Как сообщал УНИАН, Савченко и Рубана, которого 8 марта задержали на линии разграничения с арсеналом оружия, подозревают в подготовке терактов и госпереворота.

По данным следствия, Савченко и Рубан планировали обстрелять здания в правительственном квартале Киева и убить руководство государства, а ночью захватить здание Верховной Рады.

Савченко инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных семью статьями Уголовного кодекса Украины.

Также правоохранители задокументировали факт перевозки Савченко и Рубаном в ноябре 2017 года оружия с оккупированной на подконтрольную Украине территорию для совершения терактов.

22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.

Савченко и Рубан содержатся под арестом.

4 июня СБУ заявила, что психологическая экспертиза с использованием полиграфа подтвердила, что Савченко лично готовила насильственное свержение конституционного строя в Украине: она готовилась совершить теракт в правительственном квартале и в здании Верховной Рады.

2 августа генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Рубана и Савченко завершено.