В Сумах полицейский автомобиль после ДТП вылетел на тротуар и сбил пешеходов, есть пострадавшие (фото)
17:06, 19 августа 2018Происшествия
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Количество пострадавших уточняется. Госпитализирована одна девушка-патрульная и пешеход.
Очевидцы утверждают, что пострадавших пешеходов было четверо / "Любимые Сумы"
Сегодня, 19 августа, около 14.30 на ул. Петропавловской автомобиль полиции стал участником ДТП.
Об этом пишет местный портал "Любимые Сумы".
"Любимые Сумы"
Количество пострадавших уточняется. Госпитализирована одна девушка-патрульная и пешеход, но очевидцы утверждают, что пострадавших пешеходов было четверо.
Как сообщал УНИАН, под Винницей Volkswagen влетел в микроавтобус - один человек погиб, семеро травмированы.
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