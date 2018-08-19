В Сумах полицейский автомобиль после ДТП вылетел на тротуар и сбил пешеходов, есть пострадавшие (фото)

17:06, 19 августа 2018
Происшествия
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Очевидцы утверждают, что пострадавших пешеходов было четверо / "Любимые Сумы"

Об этом пишет местный портал "Любимые Сумы".

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Количество пострадавших уточняется. Госпитализирована одна девушка-патрульная и пешеход, но очевидцы утверждают, что пострадавших пешеходов было четверо.

Как сообщал УНИАН, под Винницей Volkswagen влетел в микроавтобус - один человек погиб, семеро травмированы.

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Теги: #полиция#ДТП