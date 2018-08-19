В Сумах полицейский автомобиль после ДТП вылетел на тротуар и сбил пешеходов, есть пострадавшие (фото)

Количество пострадавших уточняется. Госпитализирована одна девушка-патрульная и пешеход.

Сегодня, 19 августа, около 14.30 на ул. Петропавловской автомобиль полиции стал участником ДТП.

Об этом пишет местный портал "Любимые Сумы".

Количество пострадавших уточняется. Госпитализирована одна девушка-патрульная и пешеход, но очевидцы утверждают, что пострадавших пешеходов было четверо.

Как сообщал УНИАН, под Винницей Volkswagen влетел в микроавтобус - один человек погиб, семеро травмированы.