Под Винницей Volkswagen влетел в микроавтобус - один человек погиб, семеро травмированы (фото, видео)

Водитель легкового авто погиб на месте, его жена и трехлетняя дочь госпитализированы.

Под Винницей в результате дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса один человек погиб, семеро, в том числе трехлетний ребенок, пострадали.

Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Винницкой области.

Читайте такжеСмертельная авария автобуса с украинцами в Польше: установлено, что водитель превысил скорость (видео)

Сегодня, 19 августа, около 5 часов утра на объездной дороге Винницы произошла авария с участием автомобиля Volkswagen Passat и микроавтобуса FIAT Ducato. Как установила полиция, водитель автомобиля Volkswagen Passat выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с микроавтобусом.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля, 33-летний житель г. Тернополь, погиб на месте происшествия, его жена и трехлетняя дочь госпитализированы.

Кроме того, по предварительной информации, в ДТП пострадали пятеро жителей Тернопольской области, которые ехали в микроавтобусе. В больницу для осмотра доставлены трое несовершеннолетних из этого транспортного средства.

По факту ДТП открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что на Харьковщине машина наехала на остановку с людьми: водитель скрылся.