В Киеве вандалы остановили городскую электричку и разрисовали ее краской (видео)

После того, как неизвестные остановили городскую электричку, они не давали пассажирам выйти из вагонов.

В Киеве в понедельник вечером группа неизвестных вандалов принудительно остановила городскую электричку и разрисовала ее краской.

Соответствующее видео опубликовано на странице Киев Оперативный в Facebook.

Читайте такжеВ Киеве неизвестные камнем разбили стекло автобуса, пострадала девушка

Сообщается, что инцидент произошел 30 июля примерно в 21.20 между станциями Сырец и Вышгородская.

После того, как неизвестные остановили городскую электричку, они не давали пассажирам выйти из вагонов.

"Некоторые люди внутри отравились парами краски, многих рвало, выйти не давали, бросались камнями, разбили голову одному мужчине. Забросали камнями кабину машинистов", - отмечается в сообщении.

Внимание! Видео сожержит нецензурную лексику!

Напомним, 17 августа 2017 года в Киеве на Лесной трассе в районе остановки «Спецдиспансер» неизвестные принудительно остановили трамвай №5953, который ехал по маршруту №12. Люди в масках заблокировали пути. Водитель попытался узнать о причинах противоправных действий, на что неизвестные забрызгали ему лицо краской, после чего разрисовали вагон.