Оставил предсмертную записку: стали известны подробности смерти военного на Черниговщине

По словам пресс-секретаря ГПУ, в записке говорится о его добровольном намерении уйти из жизни.

Военнослужащий, которого нашли застреленным в военном учебном центре "Десна" в Черниговской области, оставил предсмертную записку.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

«Относительно гибели солдата срочной службы в учебном центре «Десна». 07.08.2018, примерно в 20 часов 50 минут, во время несения караульной службы на объединенных складах вооружения и воинской части обнаружено тело солдата срочной военной службы 1997 г.р., стрелка роты охраны одной из воинских частей, с огнестрельным ранением головы. В ходе проведения осмотра места происшествия установлено, что погибший оставил предсмертную записку, в которой говорится о его добровольном намерении уйти из жизни», - сообщил он.

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Военная прокуратура Деснянского гарнизона Центрального региона Украины осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту гибели военнослужащего-срочника по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование осуществляется следователями следственного отдела Козелецкого отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Черниговской области.

В настоящее время, по словам Лысенко, в указанном производстве проводятся следственные (розыскные) и процессуальные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное исследование всех обстоятельств трагического происшествия.

Как сообщалось, в военном учебном центре "Десна" в Черниговской области застрелился военнослужащий срочной службы.